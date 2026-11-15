В США ракета Vulcan взорвалась во время запуска и не вывела спутники Amazon Фото: REUTERS.

Американская тяжелая ракета-носитель Vulcan Centaur взорвалась во время запуска и не смогла вывести на орбиту 40 спутников интернет-системы Amazon Leo. Об этом сообщила компания ULA.

Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. По данным компании, старт несколько раз откладывали, в итоге он состоялся с двухдневной задержкой из-за технических проблем.

На борту ракеты находились 40 спутников, которые планировалось доставить на низкую околоземную орбиту высотой около 435 километров. Во время полета была зафиксирована аномалия, повлиявшая на выполнение миссии.

В результате ракета не смогла выполнить задачу по выведению космических аппаратов на заданную орбиту. В ULA пока не располагают достаточными данными для установления причин произошедшего и проведут расследование.

Ранее KP.RU сообщал, что компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками для нужд Национального управления военно-космической разведки США. Параметры и описание аппаратов не раскрывались.