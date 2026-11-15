В бельгийском городе Маредсу произошел взрыв на рождественской ярмарке. Пять человек получили травмы, двое из них находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает The Brussels Times.

По предварительным данным, причиной происшествия стала случайная детонация баллона с пропаном. После взрыва начался пожар, который спасателям удалось быстро потушить.

Огонь полностью уничтожил два торговых павильона, еще два получили повреждения. Одного из тяжело пострадавших доставили в больницу Льежа на вертолете.

После происшествия ярмарку закрыли. На место направили эксперта, прокуратура провинции Намюр уведомлена о случившемся.

Напомним, ранее KP.RU писал о взрыве газового баллона во время пожара в частном доме в селе Повалиха Алтайского края. Огонь охватил жилое здание и хозяйственные постройки на площади около 100 квадратных метров