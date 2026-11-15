Мавритания потребовала от рыболовецких судов ЕС покинуть свои воды Фото: REUTERS.

Береговая охрана Мавритании потребовала от всех рыболовецких судов ЕС покинуть территориальные воды страны после истечения срока действия соглашения об устойчивом рыболовстве. Об этом сообщает AFP.

Соглашение прекратило действовать в полночь 15 ноября. Агентство уточняет, что в связи с этим европейские суда больше не имеют права вести рыбный промысел в мавританских водах и должны покинуть их.

По данным издания, Евросоюз заранее уведомил государства-члены о завершении срока действия договоренностей. Переговоры о продлении соглашения продолжаются, но компромисс не еще найден.

Ранее KP.RU сообщал, что у побережья Мавритании погибли 143 человека, пытавшиеся добраться до Европы. Беженцы находились борту судна, вышедшего из Буфалото. Оно провело в открытом море 25 дней. На борту остались 38 выживших.