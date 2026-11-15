ледователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Фото: Олег ЗОЛОТО.

Трехлетний мальчик скончался после операции в медицинском учреждении Южно-Сахалинска. Во время выхода из медикаментозного сна у ребенка остановились сердце и дыхание. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Сахалинской области.

По версии следствия, хирургическое вмешательство под общим наркозом длилось около получаса и прошло в штатном режиме. Однако после операции состояние мальчика резко ухудшилось. Реанимационные мероприятия не помогли спасти ребенка.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Сейчас изъята и изучается медицинская документация, допрашиваются врачи и другие свидетели.

Напомним, ранее KP.RU писал о гибели трехлетнего мальчика после медицинской процедуры в больнице Ханты-Мансийска. Во время подготовки к операции ребенку ввели анестезию, после чего у него остановилось сердце.