У берегов Камчатки зафиксировали три землетрясения Фото: Shutterstock.

В Тихом океане у восточного побережья Камчатки за несколько часов произошли три землетрясения. Об этом сообщила пресс-служба Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

"Наиболее сильное из землетрясений случилось в 168 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 49 км под морским дном", - отметила служба в комментарии ТАСС.

Через три часа сейсмособытие магнитудой 3,8 произошло в 161 км от краевого центра. Рано утром специалисты зарегистрировали третьи подземные толчки. Их магнитуда составила 3,6. Эпицентр находился в 193 км от Петропавловска-Камчатского.

Ранее KP.RU сообщал, что землетрясение произошло в Черном море, неподалеку от Сочи. Магнитуда составила 3,1. Эпицентр подземных толчков располагался в 28 километрах от города, на глубине 5 километров.