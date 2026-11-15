Суд на Гавайях назначил на 19 января начало отбора присяжных и разбирательства по делу 38-летнего Игоря Литвинчука, обвиняемого в нападении на редкого гавайского тюленя-монаха. Фото:Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

Суд на Гавайях назначил на 19 января начало отбора присяжных и разбирательства по делу 38-летнего Игоря Литвинчука, обвиняемого в нападении на редкого гавайского тюленя-монаха. Об этом свидетельствуют материалы дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

По данным обвинения, инцидент произошел 5 мая на пляже в городе Лахайна на острове Мауи. Литвинчук, приехавший на Гавайи в отпуск из штата Вашингтон, находился в воде рядом с тюленем по кличке Лани. Животное играло с плавающим бревном.

Как утверждается в материалах дела, мужчина поднял крупный камень и бросил его в сторону головы тюленя. Камень упал рядом с животным, которое резко выпрыгнуло из воды, отплыло к рифу и около полутора часов почти не двигалось.

После замечания очевидцев мужчина покинул пляж. По данным обвинения, он заявил, что достаточно богат, чтобы оплатить любые штрафы.

Предварительное слушание назначено на 8 января. Изначально судебный процесс должен был начаться 16 ноября, однако его перенесли.

Литвинчуку грозит до года лишения свободы по каждому из двух обвинений, а также штрафы на общую сумму до 170 тысяч долларов. Обвинения пока не означают признания его виновным.

Напомним, ранее KP.RU писал о деле украинского туриста Игоря Литвинчука, которого обвинили в жестоком обращении с редким гавайским тюленем-монахом по кличке Лани. По данным публикации, мужчина бросал камни в животное на пляже острова Мауи.