Собянин сообщил о ликвидации уже 97 беспилотников, летевших на Москву Фото: REUTERS.

В ночь на 16 ноября продолжаются попытки атаковать Москву. Силами противовоздушной обороны сбито 15 украинских дронов на подлете к столице. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

"Уничтожены 15 БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал градоначальник в мессенджере Max.

Буквально через несколько минут Собянин уточнил - сбиты еще 11 украинских дронов, а потом еще 6.

До полуночи Собянин сообщал о 82 ликвидированных беспилотниках. На фоне атаки аэропорты Внуково и Шереметьево ввели ограничения. Самолеты принимают и выпускают по согласованию.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим атаковал Курскую область. В результате вражеского удара в погиб 40-летний тракторист. Мужчина скончался до приезда скорой помощи. Беспилотник атаковал работающий трактор.