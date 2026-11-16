Во второй тур внеочередных выборов главы Гагаузской автономии Молдавии выходят бывший генеральный прокурор республики Александр Стояногло и кандидат от Социалистической партии Федор Гагауз. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Во второй тур внеочередных выборов главы Гагаузской автономии Молдавии выходят бывший генеральный прокурор республики Александр Стояногло и кандидат от Социалистической партии Федор Гагауз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предварительные данные Центральной избирательной комиссии Молдавии.

После обработки 90% бюллетеней Стояногло набирает 38% голосов, а Гагауз — 25%. Таким образом, именно эти два кандидата проходят во второй тур голосования.

Оба политика в своих предвыборных заявлениях выступали за поддержание дружественных отношений с Россией.

Напомним, ранее KP.RU рассказывал о конфликте между центральными властями Молдавии и Гагаузской автономией. В частности, бывший депутат парламента Молдавии Федор Гагауз в интервью изданию заявил, что Кишинев ограничивает полномочия региона и препятствует сохранению его автономного статуса.