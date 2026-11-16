Суд назначил 14 лет колонии жителю Камчатки по делу о госизмене Фото: Олег УКЛАДОВ.

Суд приговорил жителя Камчатского края 1958 года рождения к 14 годам лишения свободы с ограничением свободы на год по делу о государственной измене. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.

В ведомстве уточнили, что после начала СВО мужчина начал сотрудничать с кадровиком украинских спецслужб. Находясь в отпуске, он выполнял задания куратора и собирал сведения о расположении объектов ВС России в одном из регионов.

Полученную информацию мужчина передавал спецслужбе Украины. Во время обыска у него обнаружили и изъяли действующий украинский паспорт. Суд признал фигуранта виновным. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее KP.RU сообщал, что суд отправил жителя Москвы в колонию строгого режима на 15 лет по делу о государственной измене. Он передавал данные украинским спецслужбам. Помимо срока, мужчину ждет штраф в 300 тысяч рублей и ограничение свободы еще на полтора года.