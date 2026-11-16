Минфин хочет перенести передачу данных о доходах россиян в ФНС на 2027 год Фото: Иван МАКЕЕВ.

Минфин России хочет перенести на 1 января 2027 года начало передачи ЦБ в ФНС сведений о гражданах, которые регулярно получают доходы от других физлиц. Об этом сообщил замглавы ведомства Алексей Сазанов.

Первоначально норма должна была действовать с 1 января 2026 года. Однако, по словам Сазонова, теперь ее предлагают распространить на операции с 1 января 2027 года.

"Здесь переносили нормы из того законопроекта по обелению, который был еще весной внесен и, соответственно, эта норма была актуальна для весны. Конечно, сейчас эту норму надо распространять с 1 января 2027 года", - цитирует его "Интерфакс".

Сазанов пояснил, что поправки предусматривают обязанность ЦБ передавать налоговой службе информацию о счетах, операции по которым могут указывать на систематическое получение гражданами доходов от других физлиц.

Ранее KP.RU сообщал, что в Госдуме продолжили увеличить налоги для россиян до 45%. Речь идет о тех, кто получает более 50 млн рублей в год. Депутат Юрий Афонин уточнил, что это обеспечит дополнительные 180 млрд рублей дохода в бюджет ежегодно.