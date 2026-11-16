Жителей Рыльска предупредили об угрозе сброса мин Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В Рыльске Курской области сохраняется угроза атак беспилотников ВСУ и сброса мин. Опасность может продлиться в течение всей ночи. Об этом сообщил глава района Владимир Ковальчук.

"Активность вражеских БПЛА может продолжаться в течение всей ночи, поэтому сбросы мин возможны и на других улицах и перекрестках города", - написал он в мессенджере Max.

Ковальчук призвал жителей воздержаться от передвижения по городу как пешком, так и на транспорте. По возможности необходимо оставаться дома не только ночью, но и на следующий день.

Взрывные устройства могут находиться на улицах, перекрестках, тротуарах и обочинах. Особое внимание чиновник попросил уделить детям и не допускать их самостоятельных прогулок.

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ начиняют боеприпасы вольфрамовыми шариками для нанесения тяжелых травм мирным жителям. Оружие опасно для организма. Мелкие шарики проникают через тело, повреждая внутренние органы.