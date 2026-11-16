Защита сестер Хачатурян просит прекратить преследование по делу об убийстве отца Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Защита сестер Кристины, Ангелины и Марии Хачатурян обратились в Басманный суд Москвы с просьбой разрешить им общение, а также прекратить их уголовное преследование в рамках расследования дела об убийстве отца. Об этом со ссылкой на адвоката одной из сестер Мари Давтян сообщает ТАСС.

По ее словам, 17 ноября суд еще раз рассмотрит жалобу адвоката Ярослава Пакулина. В суде снова поставят вопрос о признании факта волокиты, необоснованности меры пресечения и необходимости определяться с прекращением уголовного преследования девушек.

«Защита убеждена, что <…> необходимо выносить постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования по реабилитирующему основанию, с точки зрения обвинения дело судебной перспективы не имеет», — рассказала собеседница агентства.

Защитница добавила, что в отношении сестер не проводится никаких следственных действий, да и обстоятельств, требующих проверки или установления, нет.

Напомним, годом ранее Михаил Хачатурян посмертно был признан судом виновным в насилии над своими тремя дочерями.

В июле 2018 года что три девушки – Мария, Кристина и Ангелина собственноручно зарезали своего отца. На его теле было обнаружено примерно 40 ножевых ранений.