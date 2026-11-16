После возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом финансирование помощи Грузии со стороны США резко сократилось. Фото: Shawn Thew-Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

После возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом финансирование помощи Грузии со стороны США резко сократилось. В 2025 финансовом году на эти цели выделили 37,6 миллиона долларов, а в 2026-м — всего 1,4 миллиона. Такие данные приводятся в докладе генерального инспектора Госдепартамента США о работе американского посольства в Тбилиси.

Большую часть оставшихся средств направили на программу международного военного образования и подготовки кадров.

Сокращение произошло на фоне пересмотра зарубежной помощи, начатого администрацией Трампа в январе 2025 года. В Грузии закрыли большинство проектов Агентства США по международному развитию (USAID), а около 85% грантов отдела публичной дипломатии американского посольства были отменены.

США оказывали Грузии экономическую и военную помощь с 1991 года. За это время общий объем поддержки превысил 6,2 миллиарда долларов.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что администрация Дональда Трампа перенаправила 52 миллиона долларов военной помощи, предназначенной для европейских и ближневосточных стран, государствам Латинской Америки. Средства, одобренные для Словакии, Северной Македонии, Туниса и Ирака, решили направить на поддержку Панамы, Перу, Эквадора и Колумбии.