Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: REUTERS.

Президент Франции Эммануэль Макрон признался, что до сих пор чувствует себя ребенком и не смог окончательно повзрослеть. Подробности его личной жизни приводит журналистка Катрин Най в новой биографии политика.

По словам автора книги, на формирование личности Макрона особенно повлияли две женщины: его бабушка Манетт, отличавшаяся властным характером, и супруга Брижит, которая старше президента на 24 года.

"Эммануэль до сих пор не похоронил свою бабушку. Он даже не нашел ей замену. Ему нужно пройти психоанализ", - цитирует первую леди Франции журналистка.

Манетт строго контролировала внука и даже выражала недовольство, когда в 14 лет он начал встречаться с девушкой. Как пишет Най, с будущей супругой Макрон познакомился в 15-летнем возрасте.

На тот момент Брижит было 39 лет, и она преподавала у него театральное искусство. Подросток сам проявлял инициативу. Он предложил учительнице вместе написать пьесу, чтобы иметь возможность проводить с ней больше времени.

В биографии также описываются особенности характера французского лидера. По утверждению Най, Макрон болезненно воспринимает критику и редко подвергает сомнению собственные решения.

В качестве примера журналистка приводит решение президента Франции назначить досрочные парламентские выборы в 2024 году. По итогам голосования правящая коалиция лишилась большинства.

Ранее KP.RU сообщал о ссоре между Макроном и Брижит. Конфликт произошел по прибытии во Вьетнам. Когда дверь президентского самолета распахнулась первая леди Франции дала своему мужу пощечину. Елисейский дворец подтвердил подлинность видеозаписи.