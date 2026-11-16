19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева выиграла Итоговый турнир WTA. Фото: Wu Xiaoling/Global Look Press

Российская теннисистка Мирра Андреева в возрасте 19 лет выиграла Итоговый турнир WTA, обыграв украинку Элину Свитолину. Счет игры: 7:5, 6:3.

На этом турнире Андреева одержала победу во всех пяти матчах, не отдав соперницам ни одного сета. На групповом этапе россиянка обыграла Свитолину, Арину Соболенко и Диану Шнайдер, а в полуфинале - американку Джессику Пегулу.

В финале же украинка попыталась оказать серьезное сопротивление, однако Мирра оказалась сильнее и завоевала главный трофей сезона.

Отметим, Андреева стала самой молодой чемпионкой Итогового турнира с 2004 года, когда титул завоевала Мария Шарапова. Кроме того, россиянка выиграла соревнования в дебютном выступлении на турнире. Всего же для самой Мирры это седьмой титул в одиночном разряде на турнирах WTA.

Напомним, 6 июня 2026 года, тогда еще 18-летняя Мирра Андреева в финале Открытого чемпионата Франции обыграла польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2. Это не просто первая победа россиянки на «Ролан Гаррос» за 12 лет — это седьмой титул турнира Большого шлема в истории российского тенниса в одиночном разряде.

А в прошлом году в возрасте 17 лет Мирра Андреева сломила первую ракетку мира и вписала свое имя в историю тенниса. Россиянка Андреева победила белоруску Арину Соболенко в финале турнира в США. Финал получился напряжённым и зрелищным: проиграв первый сет со счётом 2:6, Мирра сумела переломить ход игры, взяв второй сет 6:4 и третий — 6:3. Этот камбэк стал редчайшим достижением: по данным Opta Sport, Андреева — самая молодая теннисистка за последние 25 лет, победившая первую ракетку мира в финале WTA, отыгравшись после проигранного первого сета.

В 2024 году российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные медали на Олимпийских играх в Париже. Девушки выступали в женском парном разряде. В финальной части турнира по теннису россиянки столкнулись с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини. Андреева и Шнайдер навязали им борьбу, но все же уступили со счетом 6:2, 1:6, 7:10. Причем игра на одном корте длилась почти полтора часа.