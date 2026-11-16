Россия добилась прогресса в росте продолжительности жизни Фото: Иван МАКЕЕВ.

Ожидаемая продолжительность жизни в России выросла с 65,2 года в 2000 году до 72,4 года в 2023-м. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Батыр Бердыклычев.

"Значительно снизилась вероятность смерти в возрасте от 30 до 70 лет от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета и хронических респираторных заболеваний - с 38% в 2002 году примерно до 22% в 2021 году", - сказал он "Ведомостям".

Бердыклычев подчеркнул, что для профилактики заболеваний и поддержки здорового старения необходимы последовательная государственная политика и стабильное финансирование.

В качестве примера представитель ВОЗ привел проект "Продолжительная и активная жизнь". Он направлен на популяризацию здорового образа жизни и своевременное выявление факторов риска.

Ранее KP.RU сообщал, что в России появились врачи по здоровому долголетию. Уже первые 260 медиков обучены. Врачи заранее выявляют риски развития заболеваний и помогают предотвращать их прогрессирование.