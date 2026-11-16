МВД перечислило причины для аннулирования водительских прав Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Водительские права могут признать недействительными и аннулировать в случае изменения персональных данных владельца или выявления у него медицинских противопоказаний. Об этом сообщили в МВД России.

Основанием для аннулирования удостоверения также является истечение срока его действия. Документ признают недействительным, если он изношен или поврежден настолько, что указанные в нем сведения невозможно прочитать и определить визуально.

Лишиться водительских прав можно и в том случае, если их выдали на основании поддельных документов либо с нарушением установленной процедуры. Еще одним поводом становится заявление владельца об утрате или хищении удостоверения.

Водительские права аннулируют при подтверждении ранее не выявленных медицинских ограничений или противопоказаний к управлению авто. Аналогичное решение принимается после поступления сведений о смерти владельца удостоверения.

Ранее KP.RU сообщал, что условия проведения теоретической части экзамена для получения водительского удостоверения изменятся с 1 марта 2027 года. Также обновят требования к медицинским заключениям.