N+: в Мексике умер 80-летний наркобарон по прозвищу «Босс боссов». Фото: Arturo Hernandez/Global Look Press

15 ноября в частной больнице Country 2000 в Гвадалахаре, штат Халиско, в Мексике умер один из основателей Гвадалахарского наркокартеля Мигель Анхель Феликс Гальярдо, известный под прозвищем «Босс боссов». Ему было 80 лет. Об этом сообщает местный телеканал N+.

За два дня до смерти его перевели в больницу из тюрьмы Пуэнте-Гранде из-за резкого ухудшения состояния. Врачи поставили ему кислородную недостаточность, дезориентацию и нарушения сознания.

Заключенного подключили к аппарату ИВЛ, провели другие медицинские процедуры, включая гемодиализ. Однако спасти мужчину не удалось. По заключению медиков, причиной смерти наркобарона стала полиорганная недостаточность, развившаяся на фоне тяжёлых проблем со здоровьем.

Журналисты отмечают, что в последнее время Гальярдо просил перевести его из тюрьмы под домашний арест из-за плохого состояния здоровья.

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