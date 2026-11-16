Бесплатные VPN-сервисы могут представлять угрозу для персональных данных пользователей. Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

Бесплатные VPN-сервисы могут представлять угрозу для персональных данных пользователей. Такие приложения способны собирать информацию о сетевой активности, запускать вредоносные программы и создавать риски для конфиденциальности. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Антон Немкин.

По словам парламентария, многие пользователи устанавливают VPN, не разбираясь в принципах работы подобных сервисов. При этом технически оператор VPN может видеть сетевую активность человека, а при определенных настройках получать доступ и к другим данным на устройстве.

Немкин отметил, что недобросовестные разработчики могут использовать такие приложения не для защиты соединения, а для сбора информации и распространения вредоносного программного обеспечения. Депутат также обратил внимание, что бесплатное использование сервиса не означает отсутствия коммерческого интереса. Содержание инфраструктуры требует затрат, поэтому некоторые операторы могут зарабатывать на пользовательских данных, навязчивой рекламе или непрозрачных схемах монетизации.

Особую осторожность, по словам Немкина, следует проявлять при установке VPN из неофициальных источников и сторонних каталогов. Под видом такого приложения на устройство может попасть программа со скрытыми функциями, о которых пользователя не предупреждают.

Напомним, ранее KP.RU сообщал о предупреждении МВД об опасности бесплатных VPN-сервисов. По данным ведомства, мошенники распространяют под видом таких приложений банковские трояны и вредоносные программы. После установки они могут получить доступ к СМС, push-уведомлениям и данным банковских приложений, а также загружать на устройство вредоносные файлы.