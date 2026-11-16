Президент США Дональд Трамп, лидер России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин Фото: REUTERS.

Россия, США и Китай отказались от заранее согласованной повестки трехсторонней встречи лидеров. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с подготовкой переговоров.

Издание назвало такое решение необычным для китайского лидера Си Цзиньпина. Как правило, председатель КНР предпочитает заранее утвержденный сценарий бесед с зарубежными руководителями.

По данным газеты, изначально Китай якобы с осторожностью относился к диалогу трехстороннем формате из-за непредсказуемости участников. Однако после нескольких недель переговоров с Россией и США китайская сторона согласилась на встречу.

Ранее KP.RU сообщал, что главы стран проведут переговоры на саммите АТЭС. Президент США Дональд Трамп уточнил, что они будут обсуждать денуклеаризацию. Тема Украины поднимется только в двухсторонней встрече с лидером России Владимиром Путиным.