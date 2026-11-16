«Сейчас стадия отрицания закончилась, на очереди стадия принятия решения», — сказал Полянский. Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Позиция европейских стран по украинскому конфликту постепенно меняется. Сейчас Европа находится между стадиями отрицания и принятия решений. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в беседе с ТАСС.

По словам дипломата, за последние годы европейский подход к ситуации на Украине претерпел заметные изменения.

«Сейчас стадия отрицания закончилась, на очереди стадия принятия решения», — сказал Полянский.

Он отметил, что перемены особенно заметны в дискуссиях внутри ОБСЕ. Если раньше европейские представители говорили о необходимости сделать все для победы Украины и обещали поддерживать Киев столько, сколько потребуется, то теперь основной акцент сместился на то, чтобы не допустить поражения страны.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о нежелании европейских стран добиваться полноценного мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Брюссель и Киев опасаются, что Москва и Вашингтон смогут договориться без их участия. Дипломат также отмечал, что европейские государства заинтересованы в заморозке конфликта, которая позволила бы восстановить военный потенциал Украины.