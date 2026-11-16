Памятник Солженицыну в центре Владивостока больше не будут переносить. Фото: Marina Shimanskaya/Global Look Press

Демонтированный ранее, а позже временно возвращенный в центр Владивостока памятник писателю Александру Солженицыну больше переносить не планируют. Об этом РИА Новости сообщили в мэрии города.

«В настоящее время скульптура находится по месту установки. Вопрос о переносе скульптуры не рассматривается», — рассказал собеседник агентства.

В октябре этого года памятник Александру Солженицыну во Владивостоке убрали из центра города. Скульптуру демонтировали, чтобы перевезти в сквер Веры и Надежды. Работы по установке уже стартовали, закончить их местные власти планировали через несколько дней.

В 2013 году, напомним, в поселке Мезиновский Гусь-Хрустального района открыли памятник Александру Солженицыну и восстановленный дом, в котором он жил в 1956-1957 годах - Матренин двор.