Эндокринолог Калиничев: манная крупа поднимает уровень сахара в крови Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Врач-эндокринолог Алексей Калинчев назвал крупу, которая способна резко поднимать уровень сахара в крови. Это манная каша.

Употребление данной крупы следует строго ограничить, она негативно влияет на уровень глюкозы в крови. Тогда как остальные каши безопасны и полезны для людей без непереносимости глютена.

Оптимальной порцией продукта, который не нанесет вреда, составляет 100–200 граммов готового продукта два-три раза в день.

В беседе с Абзацем эндокринолог также посоветовал обращать внимание не только на сорт крупы, но и на ее кулинарное сочетание с другими ингредиентами. Сложные углеводы необходимо обязательно дополнять белком, полезными жирами и клетчаткой из овощей, что особенно критично для пациентов с сахарным диабетом. В качестве лучшего варианта для профилактики метаболических нарушений Калинчев рекомендовал гречку.

А ключевую роль играет не сам злак, а его окружение в тарелке. Лучше всего гречка усваивается с диетическим мясом, салатом из сезонных овощей с оливковым маслом.