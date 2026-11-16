Посол Бердев: члены АТЭС запрашивают встречи с Путиным на полях саммита Фото: REUTERS.

Страны-члены АТЭС запрашивают встречи на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным на полях предстоящего саммита в Китае. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

В частности, добавил дипломат, с такими просьбами обращаются страны АСЕАН, отвечая на вопрос о запросах на встречу с российским лидером.

Напомним, саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Участие в нем примет президент России.

Министерство иностранных дел Китая подтвердило проведение трехсторонней встречи между лидерами КНР, России и США. Переговоры состоятся 19 ноября.

Ранее западные издания писали, что главным вопросом повестки станет соглашение о контроле над ядерными вооружениями. Также Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут обсудить ситуацию вокруг Ирана и КНДР.

Как сообщал KP.RU, Украина будет обсуждаться отдельно. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп проведут двусторонние переговоры по украинскому урегулированию в рамках саммита АТЭС.