Atlantic: заявления об Украине в Пентагоне при Хегсете встречали с усмешкой Фото: REUTERS.

После назначения Пита Хегсета на пост министра обороны США в военном ведомстве прекратились еженедельные брифинги, посвященные ситуации на Украине, которые регулярно проводились при его предшественнике Ллойде Остине. Об этом сообщает журнал The Atlantic со ссылкой на действующих и отставных американских и украинских офицеров.

Ранее оперативные сводки для главы Пентагона готовила дислоцированная в немецком Висбадене Группа содействия безопасности Украины (SAG-U). Однако после смены руководства отношение к украинской повестке в Вашингтоне кардинально изменилось. По словам американских военных, служивших в Европе, упоминание этой темы в стенах министерства «в лучшем случае встречали усмешкой».

Высокопоставленный украинский чиновник отметил, что после конфликта Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме в феврале 2025 года Хегсет «не хотел слышать слово Украина», а сама перепалка стала для американской администрации сигналом воспринимать Киев «как просителя, а не союзника».

Напомним, в конце октября Зеленский обвинил Хегсета в проблемах с поставками ракет для Patriot.