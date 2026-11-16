Трое жителей Азова пострадали при атаке ВСУ Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

В городе Азове Ростовской области трое мужчин получили ранения в результате утренней воздушной атаки беспилотных летательных аппаратов. Пострадавшие были оперативно госпитализированы, медики оказывают им всю необходимую помощь. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По словам главы области, помимо ранения мирных жителей, в Азове зафиксированы возгорания на четырех производственных объектах, где сейчас работают экстренные службы. Кроме того, в слободе Рогалик Миллеровского района падение обломков дронов привело к повреждению трех частных жилых домов и газопровода, также возник пожар.

Слюсарь уточнил, что в течение минувшей ночи и утра системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотники над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, а также в Азовском, Неклиновском и Миллеровском районах.