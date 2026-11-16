Южная Корея закупила в октябре у РФ максимальный объем СПГ с ноября 2021 года Фото: Shutterstock.

Один из крупнейших в мире импортеров СПГ- Республика Корея - закупил у России в октябре максимальный с ноября 2021 года объем сжиженного природного газа. Об этом со ссылкой на данные таможенной службы республики сообщает ТАСС.

Всего Южная Корея в октябре закупила 4,05 млн тонн, что на 14,5% больше по сравнению с сентябрем 2026 года. Среди лидеров по поставкам топлива в страну Австралия (1,15 млн тонн), Малайзия (724 тыс. тонн) и США (422 тыс. тонн).

Кроме того, 328 тыс. тонн СПГ на $238 млн Сеул закупил у России. Это максимальный объем импорта СПГ из России с ноября 2021 года.

Накануне, напомним, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия готова восстановить поставки газа в страны Европы, если они этого захотят.

Ранее сообщалось, что цена газа на бирже в Европе превысила 1050 долларов за тысячу кубических метров, достигнув максимального значения с декабря 2022 года.