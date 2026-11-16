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Один из крупнейших в мире импортеров СПГ- Республика Корея - закупил у России в октябре максимальный с ноября 2021 года объем сжиженного природного газа. Об этом со ссылкой на данные таможенной службы республики сообщает ТАСС.
Всего Южная Корея в октябре закупила 4,05 млн тонн, что на 14,5% больше по сравнению с сентябрем 2026 года. Среди лидеров по поставкам топлива в страну Австралия (1,15 млн тонн), Малайзия (724 тыс. тонн) и США (422 тыс. тонн).
Кроме того, 328 тыс. тонн СПГ на $238 млн Сеул закупил у России. Это максимальный объем импорта СПГ из России с ноября 2021 года.
Накануне, напомним, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия готова восстановить поставки газа в страны Европы, если они этого захотят.
Ранее сообщалось, что цена газа на бирже в Европе превысила 1050 долларов за тысячу кубических метров, достигнув максимального значения с декабря 2022 года.