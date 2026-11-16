Психолог Ланг: мошенника на сайте знакомств выдают эмоциональные качели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Сайты знакомств давно стали не только площадкой для общения, но и местом, где мошенники обманывают доверчивых пользователей.

Психолог Сергей Ланг рассказал, на какие тревожные звоночки стоит обратить внимание, когда кажется, что появился «тот самый идеальный». Избранник рассказывает, что он бизнесмен, вдовец, у него все под контролем, но вдруг заблокировали счета и нужна помощь.

Прежде всего, стоит насторожиться из-за долгих переписок, сотни сообщений и страстных признаний по видеосвязи, если потом наступило резкое молчание.

Либо сначала мошенник изображает из себя недоступного, но при этом проявляет к вам интерес. Психолог отмечает, что основная задача мошенника «подсадить вас на себя». Поэтому переписки длятся долго, обычно дольше месяца.

- Многих подводит слишком большая уверенность, что уж их-то обмануть точно нельзя! И вот эта излишняя самоуверенность и чрезмерная вера в то, что ты очень хорошо разбираешься в людях, и приводит человека к тому, что его обманывают, - говорит психолог в беседе с mk.ru.

Он советует не втягиваться в длительные переписки с виртуальным незнакомцем. Тем более, не перечислять никому деньги и не делиться важной информацией в Сети.

Всегда нужно включать рациональное мышление и не строить иллюзий касательно виртуальных знакомств.