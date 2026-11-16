HR-эксперт Варакин: увольняться с работы стоит при отсутствии профроста Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

HR-эксперт Илья Варакин дал совет, когда увольнение с работы целесообразно и принесет больше пользы, а не вреда.

Одна из причин, когда увольнение оправдано, - отсутствие профессионального роста и невозможность реализовать свои амбиции. Нужно сопоставлять карьерные цели с реальностью, ориентироваться на состояние психологического удовлетворения от работы.

- Например, если вам важно руководить людьми, а вас вдруг лишили подчиненных и сказали, что больше никогда не дадут, то это важный триггер к тому, чтобы поменять место работы, - пишет Абзац.

Поэтому эксперт советует прежде всего ответить себе на вопрос: «ведет ли текущее место работы к моим целям».

Не менее важна денежная составляющая. Если доход перестал покрывать траты, лишают премий и надбавок, а повлиять на выплаты не удается, то стоит уходить.

Но прежде чем принять итоговое решение, эксперт советует все хорошо взвесить и подумать, так как экономическая ситуация непростая.