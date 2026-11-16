На медиа-саммите АТЭС в КНР представили итоги съемок фильма «Черный шелк». Фото представлено организаторами мероприятия

Национальная Медиа Группа 15 ноября представила российско-китайский фильм «Черный шелк» на медиа-саммите стран АТЭС в китайском Шэньчжэне, организованном под эгидой Медиакорпорации Китая (CMG). В ходе торжественной церемонии гостям продемонстрировали итоги съемочного процесса картины и ее специальный трейлер.

В мероприятии приняли участие министр культуры РФ Ольга Любимова, глава Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн, первый заместитель руководителя Главного управления по делам кинематографии КНР Мао Юй, член Комитета КПК провинции Гуандун и его Постоянного комитета, начальник отдела пропаганды Комитета КПК провинции Гуандун Ху Цзиньцзюнь, генеральный консул РФ в Гуанчжоу Юрий Теплов и генеральный директор НМГ Светлана Баланова. Ведущей вечера выступила исполнительница главной роли китайская актриса Чжэн Ханьи.

По словам Любимовой, совместные кинопроекты укрепляют культурный диалог и находят отклик у зрителей далеко за пределами обеих стран. Баланова, в свою очередь, подчеркнула, что успех предыдущей картины проложил дорогу для нового, еще более масштабного сотрудничества кинематографистов России и Китая.

Лента режиссера Андрея Волгина является продолжением прошлогоднего фильма «Красный шелк» и уже получила официальный статус совместного китайско-российского проекта на уровне профильного ведомства КНР. Сюжет картины разворачивается в Шанхае 1930-х годов вокруг доставки секретного груза под кодовым названием «Черный шелк», за которым охотятся разведки нескольких государств. В главных ролях снялись Милош Бикович, Максим Матвеев, Глеб Калюжный и Чжэн Ханьи. Выход фильма в широкий прокат запланирован на весну 2027 года.