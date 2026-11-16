Ростех: дроны «КУБ-2» с умной камерой истощают арсеналы противника. Фото: Bulkin Sergey/Global Look Press

Относительно недорогие дроны «КУБ-2», которые выпускает концерн «Калашников», способны истощать арсеналы противника. Они способны поражать самые разные объекты - вплоть до расчетов минометов и небольших плавсредств. Об этом сообщили в Ростехе.

У этого БПЛА высокая крейсерская скорость, а также повышенная стойкость к воздействию средств РЭБ. При этом результативность «КУБ-2» достигает 95%.

И это не единственные достоинства беспилотника - он может действовать как недорогая приманка. Чтобы сбить «КУБ-2», противник вынужден расходовать дорогие ракеты ПВО. Это сродни попытке поразить комара из зенитного орудия.

«Так что речь идет не просто о тактике, а о планомерном финансовом истощении противника», - пояснили в Ростехе.

Ранее сайт KP.RU составил рейтинг лучших отечественных беспилотников на СВО, которые наводят ужас на противника.

Также сообщалось, что Россия первая научила дроны воевать роем, используя новый разведывательно-ударный комплекс «Куб-СМ». Дроны-камикадзе «Куб-СМ» вызвали шок у генералов НАТО, заверяют эксперты.