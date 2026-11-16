В Иордании заблокировали Telegram: что стало причиной Фото: REUTERS.

Управление общественной безопасности Иордании приняло решение о блокировке мессенджера Telegram на всей территории королевства. Об этом сообщил местный телеканал Al Mamlaka со ссылкой на официальное заявление силового ведомства.

Причиной ограничительных мер послужило использование платформы для распространения идей экстремизма и радикализма, а также для совершения различных киберпреступлений. Как сообщают иорданские власти, подобная активность на площадке напрямую угрожает национальной безопасности страны.

Напомним, Роскомнадзор замедлил работу Telegram в России из-за того, что разработчики платформы отказывались соблюдать российское законодательство, а также не стал удалять запрещенные файлы и группы по требованию властей РФ. Кроме того, как сообщили в МВД России, мессенджер отказывается сотрудничать с российскими правоохранительными органами в борьбе с наркопропагандой.