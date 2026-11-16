В Британии насильник сбежал от крика жертвы, а потом вернулся просить прощения Фото: Александр ГЛУЗ.

В британском Ноттингеме расследуют резонансный инцидент с нападением на женщину, в ходе которого злоумышленник сначала скрылся после криков пострадавшей, но затем вернулся на место преступления и попытался попросить у нее прощения. Как сообщили в полиции графства Ноттингемшир.

По данным следствия, после совершения сексуального насилия мужчина испугался криков жертвы и убежал, однако спустя некоторое время вновь подошел к женщине с попыткой принести извинения. Потерпевшая оперативно вызвала экстренные службы, и вскоре правоохранители задержали 20-летнего подозреваемого. Позднее молодого человека освободили под залог с соблюдением жестких ограничений.

В настоящее время полиция Ноттингемшира ведет поиск ключевого свидетеля произошедшего — прохожей женщины, которая увидела нападение и окликнула пострадавшую с другой стороны улицы.

«Мы хотим поговорить с этой женщиной, так как она может располагать важной информацией о случившемся. Я бы настоятельно рекомендовал ей связаться с нами без промедления», — заявил констебль полиции Итан Спинкс.

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