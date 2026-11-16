Лантратова объявила о подготовке обмена пленными между РФ и Украиной Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила журналистам, что в настоящее время готовится обмен пленными между Россией и Украиной.

"У нас готовится большой обмен, что анонсировалось. Это очень тонкие вопросы, за которыми стоят судьбы людей", - подчеркнула омбудсмен.

Как писал сайт KP.RU, 12 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что министерство обороны РФ будет сообщать о деталях обмена пленными между Москвой и Киевом. По словам пресс-секретаря российского лидера, обмен "еще надо проработать".

Напомним, ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, комментируя итоги состоявшихся переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле, заявил, что в скором времени будет объявлено о новых гуманитарных проектах. По его словам, удалось обсудить не только обмен пленными, но и другие проекты, которые пойдут на пользу людям.