Врач Карпенко: большинство ОРВИ проходят сами за 7-10 дней Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Самолечение становится опасным, когда человек принимает вредящие препараты. Об этом заявил доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко.

При этом он отметил, что самолечение при ОРВИ является не преступлением, а массовой и разумной практикой.

"Проблема в том, чем они лечатся и что пропускают. Самолечение становится опасным в двух ситуациях: когда принимаются препараты, которые не помогают, но вредят, и когда за "простудой" остается незамеченным нечто серьезное", - сказал Карпенко.

По его словам, большинство простуд проходят за 7-10 дней, а легкий кашель и заложенность могут сохраняться до трех недель. Также он отметил, что домашнее лечение оправдано, если человек взрослый или школьного возраста, у которого нет тяжелых хронических болезней и без иммунодефицита, а также температура держится не более трех дней с постепенно улучшающимся состоянием.

Кроме того, следует соблюдать постельный или полупостельный режим, пить достаточное количество жидкости и постоянно проветривать помещение.

А самолечение становится опасным, когда человек безосновательно принимает антибиотики, покупая их без рецепта врачей. Следует понимать, что антибиотики не убивают вирусы и не сокращают течение ОРВИ, но могут вызвать побочные эффекты. И каждый лишний курс повышает вероятность формирования устойчивых бактерий, маскируя анамнез для врачей.

Карпенко призвал обращаться к врачам, если симптомы не улучшаются к десятому дню, а температура выше 38,5 градусов держится более трех дней, и состояние становится хуже. В таком состоянии не нужен увеличивать дозу таблеток, а вызвать специалиста для поставки верного диагноза.

Ранее сайт KP.RU писал, что простуда остается самым распространенным заболеванием среди детей, поэтому необходима своевременная вакцинация.