Михалков: Русский язык имеет более емкие слова для таких людей как воздуханы Фото: Олег УКЛАДОВ.

Режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков в интервью ТАСС прокомментировал популярное в настоящее время слово "воздухан", отметив, что в русском языке есть слово, более точно отражающее суть человека, кто много говорит, но ничего не делает.

"Воздухан? Не слышал такого. Какие-то слова, относящиеся к молодежному сленгу, мне попадаются, но с воздуханом не сталкивался", - пояснил режиссер.

Агентство уточнило, что Михалков ознакомился со значением этого слова, которое обозначает человека, чьи слова совершенно расходятся с поступками.

По словам режиссера, в русском языке имеется ряд других слов, которые лучше отражают суть этого понятия, причем наиболее точно - нецензурное.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что слово "воздухан" скорее всего появится в словарях молодежного жаргона, однако в академические издания вряд ли войдет. По словам, доктора филологических наук, профессора РГПУ имени Герцена Наталии Козловской, предсказать дальнейшую судьбу нового выражения непросто. Его употребление, скорее всего, останется ограниченным молодежной средой.