В Дании преступники украли карты Pokemon почти на 12 миллионов рублей. Фото: IMAGO/Bernd Feil/M.i.S./www.imago-images.de/Global Look Press

В Копенгагене несколько грабителей в масках совершили налет на магазин, где продаются коллекционные карточки Pokemon. Об этом сообщает издание blue News.

По информации источника, злоумышленники вынесли коллекционные предметы, стоимость которых превышает 130 тысяч евро. Правоохранительные органы начали поиски пятерых подозреваемых.

По версии следствия, группа грабителей угрожала сотруднику магазина «предметом, похожим на огнестрельное оружие». Преступники разбили витрины, после чего похитили ценные карточки. Также отмечается, что злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле.

Коллекционные карточки Pokеmon на протяжении долгого времени пользуются большой популярностью, а очень редкие или востребованные карточки фанаты готовы приобретать за огромные суммы.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Лос-Анджелесе прошли торги за уникальный коллекционный предмет - настоящий световой меч главного культового злодея серии - Дарта Вейдера. Реквизит со съемок был продан за 3,6 млн долларов.