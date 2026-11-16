Политик Филиппо призвал вывести французских военных с территории Украины Фото: EAST NEWS.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал власти страны вывести французских военных с территории Украины

«Государственная ложь разоблачена! Париж никогда не подтверждал присутствие французских военнослужащих на украинской земле. Тем не менее, по словам нескольких человек, с которыми связался RFI, французская военная поддержка играет активную роль в стране, по крайней мере, с лета 2026 года!» - написал он в соцсети Х, заметив, что у этой военной операции даже уже есть название: «Миссия воля».

По его словам, чтобы скрыть это, французская военная операция на Украине прячется за официальной, открыто признанной операцией в Польше. Французское военное подразделение официально находится в Польше с февраля 2023 года.

Филиппо задался вопросами, проводились ли в парламенте Франции какие-либо дебаты по поводу этой операции и почему так называемые "оппозиционные" депутаты не предпринимают никаких действий для сбора информации и организации общенационального обсуждения этой темы.

Нужно остановиться, французским солдатам нечего делать на Украине, подчеркнул политик.

Как писал сайт KP.RU, ранее Флориан Филиппо прокомментировал кадры обысков в элитном пентхаусе на Оболонской набережной в Киеве, указав, что западная помощь уходит на роскошную жизнь украинских чиновников.