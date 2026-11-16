Министр по делам ветеранов Ким заявил о риске революции на Украине Фото: REUTERS.

Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким утверждает, что в стране зреет революция. Его слова приводит издание "РБК-Украина".

"Это точно будет. Так было после каждого конфликта. Люди возвращаются с определенными навыками, с уменьшенным ощущением риска и повышенным чувством справедливости. Это касается не только криминала, но и социального напряжения, революций и других процессов", - прокомментировал украинский чиновник вопрос о реальности в настоящее время угрозы роста преступности после возвращения боевиков ВСУ, если те не смогут найти работу и достаточно зарабатывать.

По его словам, кроме защиты гражданских от тех, кто может совершать правонарушения, нужно сделать так, чтобы у бывших военных была альтернатива и они этого не делали.

Ким считает, что на данный момент Украина недостаточно работает над информационной политикой и подготовкой общества к возвращению боевиков из зоны конфликта.

Как писал сайт KP.RU, ранее агентство "Интерфакс-Украина" сообщило, что в 2024 году количество правонарушений, связанных с огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами и боеприпасами на Украине, возросло в 42 раза.