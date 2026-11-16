ЦБ сообщил о сокращении числа поддельных банкнот в России на 21% Фото: Артем КИЛЬКИН.

Количество выявленных в финансовой системе России поддельных денежных знаков за год сократилось на 21% и составило 1290 штук. Такие данные приводятся в информационном материале Центробанка РФ «О наличном денежном обороте за III квартал 2026 года».

Отмечается, что по состоянию на 1 октября предыдущего года этот показатель составлял 1645 подделок.

Как ранее отмечали в регуляторе, злоумышленники чаще всего пытаются фальсифицировать купюры крупных номиналов. На банкноты номиналом 5000 рублей приходится 62% всех обнаруженных подделок, а на тысячные купюры — 31%. При этом, согласно данным Центробанка РФ, наибольшее количество фальшивок фиксируется на территории Центрального, Южного и Северо-Западного федеральных округов.