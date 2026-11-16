ВС РФ поразили места хранения и запуска беспилотников ВСУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) в течение суток поразили места хранения и запуска беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, а также ударными дронами, ракетными войсками и российскими войсками.

Удары были нанесены по энергетической и транспортной инфраструктуре, используемым в интересах украинских войск, а также местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов.

Как писал сайт KP.RU, за минувшие сутки силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 7 управляемых авиабомб, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», а также 2 049 украинских беспилотных летательных аппаратов.