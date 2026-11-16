Медведев: страны Запада пытаются навязать свою волю суверенным государства Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Многие страны Запада вмешиваются в электоральные процессы для навязывания своей воли другим государствам. С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании партии «Единая Россия».

По словам Медведева, важно заниматься проблемой вмешательства в суверенные дела государств, включая проведение электоральных кампаний. Он считает, что в такой работе будет полезен опыт коллег, сталкивающихся с похожей проблематикой.

"Многие западные страны беззастенчиво вмешиваются в электоральные процессы, пытаются навязывать свою волю", - сказал Медведев.

Зампред Совбеза заявил, что просил бы сербского коллегу, председателя Сербской народной партии Ненада Поповича, заняться этой работой и координировать соответствующую деятельность.

Как ранее заявил президент России Владимир Путин, суверенитет одной страны не должен обеспечиваться за счет других государств, в том числе суверенитет в энергетике.