МегаФон назвал регионы, где пользователи чаще всего ускоряют мобильный интернет: в топ-5 вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Якутия Красноярский край и Самарская область. Такие данные приводят аналитики оператора.

Высокую активность в течение первого месяца работы новой линейки Мега5G, которая позволяет пользоваться интернетом на скорости 5G даже в тех случаях, когда устройство не поддерживает этот стандарт связи, и там, где сеть пятого поколения пока недоступна, также показали Краснодарский край, Татарстан и Свердловская область. В десятку вошли Хабаровский край и Ростовская область.

На «Мега5G Турбо» за первый месяц пришлось 27% всех активаций ускорения мобильного интернета — больше четверти. Опция дает возможность временно повысить скорость в два раза, например для загрузки больших файлов, проведения прямых трансляций или раздачи интернета на другие устройства.

«Привычная модель, при которой скорость мобильного интернета определяется исключительно параметрами сети, постепенно меняется. Сегодня мы даём абонентам дополнительный инструмент: возможность повысить её без смены тарифа и смартфона. Первые результаты линейки опций Мега5G подтверждают востребованность такого формата, особенно когда пользователям требуется дополнительное ускорение для решения конкретных задач», — отмечает коммерческий директор мобильного оператора Дмитрий Рудских.

Сеть 5G оператор запустил 11 сентября в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и других крупных городах России. Покрытие расширяется за счет модернизации базовых станций. Подключиться к сети могут владельцы совместимых смартфонов. Для абонентов, чьи устройства не поддерживают пятое поколение связи, предусмотрена линейка опций Мега5G: базовая опция обеспечивает ускорение в 1,6 раза, а режим «Турбо» — в два раза.