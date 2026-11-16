Politico: Оппозиция предложила Мелони союз при отказе от помощи Украине Фото: REUTERS.

Лидер итальянской партии "Национальное будущее" Роберто Ванначчи выразил готовность поддержать правительство премьер-министра страны Джорджи Мелони после выборов в обмен на отказ от помощи киевскому режиму. Об этом сообщила газета Politico.

"Он озвучивает три условия для сделки: остановить всю поддержку Украины, вернуть на родину неассимилированных мигрантов и положить конец нашей поддержке зеленой сделки ЕС", - говорится в материале.

Издание отметило, что Ванначчи рассчитывает получить достаточно голосов в следующем парламенте Италии, чтобы диктовать требования премьеру. Однако сам политик не хочет занимать министерские посты и планирует остаться лидером партии, чтобы сохранить роль возмутителя спокойствия.

По данным газеты, на данный момент партия "Национальное будудщее" имеет рейтинг около 7%, это, как считают политологи, может усложнить Мелони путь к большинству в итальянском парламенте.

Как писал сайт KP.RU, 14 ноября глава киевского режима Владимир Зеленский публично упрекнул Мелони во время их встречи на полях неформального саммита Европейского союза в Дублине. Когда итальянский премьер приветствовала украинца словами "Как давно мы не виделись?", тот ответил ей на английском языке: "Ты же этого не хотела".