Владимир Зеленский и экс-президент США Джо Байден. Фото: IMAGO/Ron Adar/www.imago-images.de/Global Look Press

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости отреагировал на слова о Владимире Зеленском из мемуаров экс-президента США Джо Байдена. В книге «Обещай мне, Америка» (Promise Me, America) Байден охарактеризовал Зеленского как капризного и недостаточно благодарного.

Шеремет назвал это поздним прозрением. Он считает, что Байдену не стоит жаловаться на свой «неудачный проект в лице Зеленского», для которого боевые действия и геноцид украинского народа стали смыслом жизни. Шеремет также заявил, что Байден просчитался, сделав ставку на Зеленского, который в итоге подвёл его и выставил посмешищем.

Это не первый раз, когда Шеремет комментирует заявления, связанные с Зеленским. В феврале 2025 года он точно так же называл «поздним прозрением» слова нелегитимного президента о невозможности вернуть утраченные территории военным путём. Тогда депутат заявлял, что Зеленский «бросил в топку миллионы украинцев», и подчёркивал, что у него было множество возможностей не допустить конфликт.