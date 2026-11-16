Турецкая система «Дракон» уничтожила электромагнитным импульсом 51 дрон. Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Турецкая оборонная компания Aselsan провела успешные испытания новейшей противодроновой системы Ejderha («Дракон»), в ходе которых комплекс уничтожил 51 беспилотник с помощью мощной электромагнитной волны. Об этом пресс-служба предприятия сообщила в социальной сети X, приурочив тесты к 51-й годовщине со дня основания компании.

Испытания проходили в центре стрельб и тестирования Aselsan в районе Гельбек. На первом этапе комплекс поразил два беспилотника с кабельным управлением, находившихся на дистанции около одной тысячи метров. На втором этапе в воздух одновременно подняли 51 дрон, все из которых были выведены из строя за несколько секунд.

Система использует технологию высокомощного электромагнитного излучения (HPEM), выводящую из строя электронную «начинку» летательных аппаратов без применения ракет и других традиционных боеприпасов. Для поиска целей Ejderha задействует радиолокационную станцию, а для их сопровождения и наведения — оптико-электронные средства. Комплекс разработан для обнаружения и нейтрализации дронов малого и микроразмера.

Как сообщил генеральный директор Aselsan Ахмет Акйол, Ejderha — первая в мире система, нейтрализующая одновременно множество беспилотников без ракетного вооружения. Комплекс запущен в серийное производство и войдет в систему ПВО «Стальной купол».

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