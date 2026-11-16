Путин: РФ осуждает любые проявления неоколониализма и санкционного давления Фото: REUTERS.

Россия категорически не приемлет и осуждает любые проявления неоколониализма, в том числе силовое и санкционное давление. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин организаторам и участникам генассамблеи движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!". Соответствующее заявление опубликовано на сайте Кремля.

"Современный мир переживает весьма серьезные изменения. Все больше стран выступает за построение справедливой, демократической системы международных отношений, основывающейся на принципах многополярности и подлинного равноправия", - говорится в обращении.

Глава государства отметил, что серьезным препятствием для достижения этой цели остаются неоколониальные амбиции некоторых западных государств.

Российский лидер подчеркнул, что экс-метрополии, которые вынужденно отказались от прямого угнетения народов Азии, Африки и Латинской Америки, до сих пор хотят сохранить контроль над экономиками стран этих регионов, вмешиваться в их внутренние дела и влиять на их внешнюю политику.

Как писал сайт KP.RU, глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что коллективный Запад целенаправленно искажает итоги выборов в других странах, прибегая к практике "электорального неоколониализма".

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия активно участвует в создании справедливого миропорядка и выступает за уважение к культурам народов и решительно отвергает неоколониализм и русофобию.