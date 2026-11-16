Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев Фото: Иван МАКЕЕВ.

Ряд государств, включая США, делают всё возможное для сохранения и расширения неоколониальной эксплуатации остального мира. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на генассамблее движения «За свободу наций!» в понедельник.

По его словам, эти страны усилили попытки построить иерархический мировой порядок, где доминируют они сами, и продвигают идею новой экспансии Запада как блага для всего человечества. Медведев охарактеризовал такие заявления как «знакомые песни».

«Мы их слушали неоднократно», — добавил он.

Медведев также отметил, что Россия продолжает противодействовать неоколониальным практикам.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Запад воспринимает укрепление многополярности как угрозу своему доминированию и пытается удержать власть любыми средствами. По его словам, объективный процесс укрепления многополярности сталкивается с агрессивным противодействием западных элит.