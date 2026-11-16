Уиттакеры вместо полноценного общения "лают" на окружающих, а друг с другом общаются с помощью "хрюкающих" звуков

Самая инцестуозная семья в США, общается с помощью лая и хрюканья. Об этом сообщило издание Ladbible.

"Марк Лайта представил эту семью, живущую в городке Одд (штат Западная Вирджиния), в своем документальном фильме; до этого, в 2004 году, он сделал их фотографии, которые вызвали у людей большой интерес", - говорится в публикации.

По его словам, Уиттакеры вместо полноценного общения "лают" на окружающих, а друг с другом общаются с помощью "хрюкающих" звуков.

Как отметило издание, они все же "понимают" обращенную к ним речь, а криком выражают свое недовольство чем-либо.

В материале уточнили, что у некоторых членов семьи из-за близкородственных связей имеющиеся нарушения здоровья повлияли на способность говорить, а другие испытывают трудности в общении.

Лайта поделился своими первыми впечатлениями от встречи с семьей Уиттакеров. По его словам, глаза у них смотрят в разные стороны, а еще они лают. Также там есть парень, который начинал кричать и убегать, стоило только посмотреть ему в глаза или что-то сказат. При этом штаны у юноши сползают до самых щиколоток.

Как писал сайт KP.RU, ранее житель США подал в суд Нью-Йорка заявление с требованием признать незаконными ограничения на кровосмесительные браки.