Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

Министерство транспорта предоставит данные о повреждениях Крымского моста. В настоящее время специалисты оценивают их характер. По предварительным данным, повреждения незначительные. Об этом говорится заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По мосту информация будет из Минтранса. Там сейчас, насколько я понимаю, происходит оценка незначительных повреждений», — так в Кремле прокомментировали атаку киевского режима на гражданский объект. Песков подчеркнул, что ни одна система в мире не может уберечь на 100% от столь массированной атаки.

Напомним, в ночь на 16 ноября киевский режим совершил массовую атаку на разные регионы России. Минобороны отметило, что были сбиты более 2 тысяч вражеских беспилотников.